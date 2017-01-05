世界會毀滅？他預告災星今年10月撞地球
2017-01-05 10:00
最近又有人預告今年10月會有世界末日，南半球將會被遭行星「尼比魯」撞擊。（圖取自每日郵報）
〔即時新聞／綜合報導〕每隔幾年就有世界末日的預言，但隨著時間證實末日預言都不是真的；最近又有人預告今年10月會有世界末日，南半球將會遭行星「尼比魯」（Nibiru）撞擊，到時候世界可能會毀滅。
《每日郵報》報導，《X行星—2017降臨》的作者米德（David Meade）在書中稱傳說的災星尼比魯目前正朝著地球的南極前進，但因科學家礙於角度的關係，沒有發現到他的動向，除非在南美洲的高海拔地帶，設置非常好的天文相機才觀察得到。但有不少人認為米德的說法，沒有科學證據，他書中所說大多是引用宗教論據，所以仍抱持懷疑的態度。
尼比魯也被稱作行星X，是假設的末世論災難，部分組織相信尼比魯撞地球的災難會發生於21世紀初，不過仍沒被證實有這顆行星。
陰謀論學者稱，從1996年開始他們就有感覺到尼比魯將會對地球有破壞性的影響，並指當尼比魯進入太陽系，會影響太陽活動，他們認為最近地球地震頻傳，氣候變化大及相當異常的狀況就是和尼比魯的接近有關。
但美國航太總署（NASA）嚴正否認尼比魯的存在，並強調「有關尼比魯的傳說都是網路謠言」。
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