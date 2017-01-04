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斐濟發布海嘯警報 外海強震規模7.2

2017-01-04  07:04

〔即時新聞／綜合報導〕斐濟外海當地時間早上10時52分發生強震，當局已發布當地海嘯警報，美國地質調查所（USGS）表示，強震規模7.2。

路透社報導，這起地震震央在斐濟首都蘇瓦（Suva）西南方282公里外，震源深度15公里。

太平洋海嘯警報中心（The Pacific Tsunami Warning Centre）發布當地海嘯警報，警告可能出現危險海嘯大浪，並在早上11時45分前襲擊斐濟海岸。

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