日本福岡設點騙中國人 30多名台灣人遭逮

台灣人在日本進行電話詐騙，上月底遭警方查獲。（圖擷自西日本新聞網頁）

2017-01-01 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕日本福岡縣近日破獲來自台灣的詐騙集團，專門在當地對中國人進行電話詐騙，去年12月底有30多名持觀光簽證的台灣人遭逮捕。

根據《西日本新聞》、《朝日新聞》報導，福岡上月底破獲一起國際詐騙案，一個台灣的詐騙組織在福岡縣內設據點，向中國本土的中國人打電話，主要以騙取金錢為目的，有30多名台籍嫌犯被捕，當中還找到大量的「詐欺教戰手冊」與相關器材。

報導指出，日中沒有引渡條款，因此嫌犯以此漏洞逃脫的機率很高，目前福岡縣警察廳、國際刑警組織（ICPO）正在討論是否把情報提供給中國相關單位。

據了解，詐騙集團的地點選在福岡縣古賀市、筑紫野市的工廠，附近居民常看到「很多外國人」進出工廠，最近30多名台籍嫌犯被查獲，並找到電腦、通訊設備等。

這些台灣人表示，「看到每個月大約賺10萬日元的報紙廣告才來到日本。」也有人解釋，「我只是進行健康食品的電話販賣業務，根本沒有做任何工作」不過有人已承認犯行。