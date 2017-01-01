| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 台中國際花毯節即日起跑
 首頁 > 國際

日本福岡設點騙中國人 30多名台灣人遭逮

台灣人在日本進行電話詐騙，上月底遭警方查獲。（圖擷自西日本新聞網頁）

2017-01-01  20:28

〔即時新聞／綜合報導〕日本福岡縣近日破獲來自台灣的詐騙集團，專門在當地對中國人進行電話詐騙，去年12月底有30多名持觀光簽證的台灣人遭逮捕。

根據《西日本新聞》、《朝日新聞》報導，福岡上月底破獲一起國際詐騙案，一個台灣的詐騙組織在福岡縣內設據點，向中國本土的中國人打電話，主要以騙取金錢為目的，有30多名台籍嫌犯被捕，當中還找到大量的「詐欺教戰手冊」與相關器材。

報導指出，日中沒有引渡條款，因此嫌犯以此漏洞逃脫的機率很高，目前福岡縣警察廳、國際刑警組織（ICPO）正在討論是否把情報提供給中國相關單位。

據了解，詐騙集團的地點選在福岡縣古賀市、筑紫野市的工廠，附近居民常看到「很多外國人」進出工廠，最近30多名台籍嫌犯被查獲，並找到電腦、通訊設備等。

這些台灣人表示，「看到每個月大約賺10萬日元的報紙廣告才來到日本。」也有人解釋，「我只是進行健康食品的電話販賣業務，根本沒有做任何工作」不過有人已承認犯行。

廣告
  • 台灣在日本設點進行電話詐騙。（圖擷自朝日新聞網頁）

    台灣在日本設點進行電話詐騙。（圖擷自朝日新聞網頁）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台灣 日本 犯罪 詐騙 電話詐騙
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 2017新年學做異國料理！
⊱德州式烤肩胛心⊰
⊱西班牙海鮮燉飯⊰
⊱日式起士豬排⊰
⊱南法燉蔬菜⊰
轉寄

標題：日本福岡設點騙中國人 30多名台灣人遭逮


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月1日‧星期日‧丙申年臘月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.