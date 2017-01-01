日本福岡設點騙中國人 30多名台灣人遭逮
2017-01-01 20:28
台灣人在日本進行電話詐騙，上月底遭警方查獲。（圖擷自西日本新聞網頁）
〔即時新聞／綜合報導〕日本福岡縣近日破獲來自台灣的詐騙集團，專門在當地對中國人進行電話詐騙，去年12月底有30多名持觀光簽證的台灣人遭逮捕。
根據《西日本新聞》、《朝日新聞》報導，福岡上月底破獲一起國際詐騙案，一個台灣的詐騙組織在福岡縣內設據點，向中國本土的中國人打電話，主要以騙取金錢為目的，有30多名台籍嫌犯被捕，當中還找到大量的「詐欺教戰手冊」與相關器材。
報導指出，日中沒有引渡條款，因此嫌犯以此漏洞逃脫的機率很高，目前福岡縣警察廳、國際刑警組織（ICPO）正在討論是否把情報提供給中國相關單位。
據了解，詐騙集團的地點選在福岡縣古賀市、筑紫野市的工廠，附近居民常看到「很多外國人」進出工廠，最近30多名台籍嫌犯被查獲，並找到電腦、通訊設備等。
這些台灣人表示，「看到每個月大約賺10萬日元的報紙廣告才來到日本。」也有人解釋，「我只是進行健康食品的電話販賣業務，根本沒有做任何工作」不過有人已承認犯行。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 通話後不排除再和蔡英文會面？川普鬆口說...
- 寒光閃閃！2千年前寶劍出土 連考古專家都驚嘆
- 北韓自稱跨年煙火「世界最棒」 英媒評很「落漆」
- 梅克爾籲歐盟保持團結
- 北京在霧霾中跨年 2017年首日也霧濛濛
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 強國掃光台星 鄉民怒譙跨年晚會沒大咖
- 誤食姑婆芋 政院發言人徐國勇中毒送醫
- 裙擺蓋住整層樓梯 林若亞夢幻婚照大曝光
- 看問題》新年三願
- 桌球》超閃！傑愛戀婚宴記者會 全場十指緊扣（影音）
- 斥資一億 大甲德化里供水延管動工
- 高空煙火炸頭 消防署不排除禮花彈走私可能
- 睽違16年 台東太麻里曙光再現
- 鄉鎮拒底渣 竹縣恐爆垃圾危機
- 「自自冉冉」有誤？賴和長孫：台客語發音就明白
- 「佛寺」升五星旗 魏明谷斥：有種去中國升中華民國旗
- 金鐘得主華姵 連8年到復興教長笛
- 新年好消息！全台老鷹增至626隻
- 林心如臨盆讀秒 爽抱六月萌女見習當媽
- 五月天跨年爆驚喜 4度安可還不散
- 花蓮跨年路跑 2千跑者迎新年
- 北捷世貿站傳多人昏倒 已被送醫急救
- 一週大事（12月25日至12月31日）
- 學童午餐、敬老津貼…竹縣元旦大砍8項支出
- 自由限時批》瞎咪！川普又要we'll see蔡英文，這下……
- 花蝴蝶跨年壓軸不開口 誇張不知何時倒數
- 總統府春聯 「自自冉冉」掀話題
- 兩個戴維斯 一熱情一籃球IQ高
- 台灣文創藝術博覽會 今開幕
- 中國進口硬木合板 美祭雙反調查
- 車城福安宮招財金幣 殘酷限量首日秒殺
- （影音）哈妮雪炫子瑜再合體！ 清純魅力讓粉絲暴動啦
- 恆春五方土地公廟 獻樂迎新年
- 花蝴蝶太愛遲到 紐約跨年專人伺候
- MLB》鈴木一朗生涯三千安 隊友認為去年最美好一刻
- 竹縣元旦寶寶搶出生！ 1男1女湊「好」字
- 《觀察筆記》誓師
- 義大世界跨年 逾10萬人觀賞全台最長999秒煙火
- 一例一休 蔡英文：協助受影響者調整
- 跨年晚會 藝文園區high翻天
- 嘉義縣治特區 妙齡女疑遭虐死棄屍
- 悔婚駁復合 謝欣穎高喊「單身萬歲」
- 苗縣椪柑減產2成5 價漲2成
- 北市跨年疏運卡卡！市民高架車禍雪上加霜
- 自由廣場》「炒粿條」進了OED
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：日本福岡設點騙中國人 30多名台灣人遭逮
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分