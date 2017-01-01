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德國腳PO圖「20巴德年快樂」 巴西球迷心碎了

克羅斯在推特上用西班牙語祝大家2017年快樂，但是他是使用巴西與德國國旗替代1和7，成為「20巴德年快樂」，暗示德國在2014年世界盃以7:1大勝巴西隊。（圖擷自twitter）

2017-01-01  17:05

〔即時新聞／綜合報導〕2014年世界盃足球賽準決賽，德國隊在巴西球迷面前以7比1的比數血洗地主巴西隊，成為巴西球迷心中永遠的痛，當時參與血洗巴西隊的德國國腳克羅斯（Toni Kroos）竟又在傷口上灑鹽，他在發推特祝福網友2017年快樂，但是1跟7的數字，分別使用巴西與德國國旗替代，引發網路大戰。

德國國腳克羅斯是一名全能中場，現時效力西甲豪強皇家馬德里，2014年世界盃足球賽準決賽，德國隊以7比1的懸殊比數痛宰巴西隊，克羅斯在該場比賽中，有2次進球及1次助攻，這2次進球在69秒內完成，創下世界盃史上單一球員在最短時間內連入2球的紀錄；31日，克羅斯在推特上用西班牙語祝大家2017年快樂，但是他是使用巴西與德國國旗替代1和7，成為「20巴德年快樂」，暗示那場大勝結果。

巴西球迷看到後紛紛上網反擊，有巴西網友說克羅斯發錯了，應該是「巴德17年快樂」，意指2002年世界盃決賽，巴西2:0德國，奪下第5次世界盃冠軍；德國球迷力挺自家人PO出當時血洗巴西隊的照片，巴西球迷不甘示弱上傳其他巴西戰勝德國的照片，推特上呈現鬥圖大戰。

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  • 巴西網友反擊稱說，應該是「巴德17年快樂」，意指2002年世界盃決賽，巴西2:0德國，奪下第5次世界盃冠軍。（圖擷自twitter）

    巴西網友反擊稱說，應該是「巴德17年快樂」，意指2002年世界盃決賽，巴西2:0德國，奪下第5次世界盃冠軍。（圖擷自twitter）

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