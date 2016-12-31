普廷不隨歐巴馬起舞 川普大讚「非常聰明」
2016-12-31 09:47
歐巴馬在卸任前夕大動作制裁俄國，俄政府決定冷處理。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國政府認定俄國介入2016總統大選，總統歐巴馬大動作制裁，將35名俄國外交人員全數遣返。但俄國總統普廷決定不隨之起舞，讓美國共和黨總統當選人川普大讚「非常聰明」。
歐巴馬先前曾放話，若俄國確實干預總統大選，那美國政府絕不會坐視不管，如今強硬遣返俄國外交人員，令兩國緊張情勢升溫。
雖然俄國外交部在第一時間揚言反制，但普廷決定不遣返美國外交人員，外界預測，可能是普廷將希望寄託在明年1月上任的新總統川普身上。
川普不僅一次在公開場合表達對普廷的欣賞，對於普廷採取緩和態度處理此事，川普大讚「非常聰明」，他在推特上寫到：「漂亮的一步，我就知道他是個非常聰明的人。」
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