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阿勒坡黑市器官買賣猖獗 難民營10萬兒童待價而沽？

2016-12-30  20:57

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞政府日前才剛收復第二大城阿勒坡，沒想到如今卻驚爆出自內戰多年來，恐怖份子屢次偷襲當地救護車，將死傷者強制帶離後，進行器官摘除，並在與土耳其邊界黑市中，進行大規模的器官買賣。

據《俄羅斯衛星網》報導，一名60歲的敘利亞居民阿布（Abu Mohammad），向媒體指出自己就是受害者，反對派聖戰組織努斯拉陣線組織（The al-Nusra Front）會埋伏在救護車必經道路上，砲襲醫護團隊，然後把死、傷病患拖走，在他們無力反抗下，強摘器官，阿布指出，自己的腎臟跟脾臟，就是這樣被摘走的。有些傷患在器官遭摘除後，幸運得以被放，有些人則一生下落不明。

一名當地婦人阿麗娜（Alia）透露恐怖份子在敍利亞與土耳其邊界處，設有人體交易市場，一具屍體可賣2萬5000敘利亞磅（約新台幣3700元），而傷者每人則價值15萬敘利亞磅（約新台幣2萬2000元）。

一名醫生巴亞（Bagjat Akrush）指出，許多敘利亞醫護人員也涉入其中，器官交易最嚴重的地方在北、東部及難民營，已出現1萬8000起強摘器官事件，敘利亞內戰讓不法份子能很以便宜的價格拿到人體器官，也有黑手黨假扮救援團隊滲透此地，並透過醫療機構選定受害者，進行跨界交易非法器官。

巴亞更驚爆，不少國家政府知道後完全沒有阻止，甚至默許並參與其中！土耳其邊境難民營內的10萬名兒童被視為器官來源，處境堪憂。

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  • 敘利亞大城阿勒坡才剛收復，驚傳內戰多年來，黑市器官買賣嚴重。圖為阿勒坡。（資料照，法新社）

    敘利亞大城阿勒坡才剛收復，驚傳內戰多年來，黑市器官買賣嚴重。圖為阿勒坡。（資料照，法新社）

  • 60歲敘利亞難民阿布指出自己就是受害者，脾臟、腎臟遭摘除。（圖擷自俄羅斯衛星網）

    60歲敘利亞難民阿布指出自己就是受害者，脾臟、腎臟遭摘除。（圖擷自俄羅斯衛星網）

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相關關鍵字： 器官買賣 戰爭 敘利亞 阿勒坡 難民 非法交易 黑市
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