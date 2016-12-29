沙海林接張志軍掌國台辦？ 中涉台人士稱：假的！

中國國台辦主任張志軍傳被中國國家主席習近平撤換。（資料照，記者廖振輝攝）

2016-12-29 07:19

〔即時新聞／綜合報導〕日前有媒體報導，中國國台辦主任張志軍疑頻頻錯判形勢，被中國國家主席習近平撤換，將由上海市委常委兼統戰部長沙海林接任。然而有中國涉台人士表示，相關報導只是編故事。

日前《財訊》報導，張志軍任職國台辦後屢屢誤判台灣情勢。報導指出，張志軍原應在2018年3月中國第13屆全國人大第一次會議前後，與國務院相關部委負責人一起調整，但是中共中央台灣工作領導小組會議的內定出席名單中，國台辦主任的名字已從張志軍改為沙海林。

《中國時報》報導，中國涉台權威人士表示，對此傳言，中國涉台系統並未傳出相關訊息。且按中國政治慣例，同時具有中共黨職和政府職的張志軍位列正部級，除非犯下重大過失，否則不會有提前換手的情形發生。