狂！葡萄牙特殊「陰X麵包」象徵著生育

據說這款麵包象徵著生命與生育，不孕的女子吃了能幫助受孕。（擷取自newnownext）

2016-12-27 21:09

〔即時新聞／綜合報導〕在台灣有個習俗，想懷孕的女子可以去拜註生娘娘祈求送子，而在國外同樣也有這樣的習俗，不過並不是拜神，而是吃一種以男性生殖器作為造型的麵包，相當特殊。

綜合外媒報導，在每年的六月，葡萄牙北部的阿馬蘭蒂（Amarante），都會大肆的慶祝一個當地特有的節慶「聖貢薩洛節」，節慶期間城裡的麵包店都會販賣著一種以男性生殖器作為造型的「陰莖麵包」，據說這款麵包象徵著生命與生育，不孕的女子吃了能幫助受孕。

另外，單身的女子若想找到如意郎君，也能吃這款麵包來增加桃花運，甚至還有男子用這款「陰莖麵包」代替鮮花，向心儀的對象告白。