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一樣是「抖胸」 網友： 川普女兒大贏希拉蕊1000倍！

伊凡卡在耶誕節時po出一家人的溫馨合照，祝福美國民眾佳節愉快。（圖截自Ivanka Trump臉書頁）

2016-12-27  15:20

〔即時新聞／綜合報導〕即將上任的美國總統當選人川普自參選以來話題性十足，川普一家人也成為美國民眾茶餘飯後討論的話題。伊凡卡時常在臉書分享生活照，日前更貼出一段抖胸、燦笑的搞笑片段，讓大家看見她私底下活潑的一面。由於希拉蕊於大選辯論時恰巧也被捕捉到有類似的肢體動作，有網友就在伊凡卡的po文底下回應：「比希拉蕊好看1000倍！」

川普的女兒伊凡卡才貌雙全，除了是三個孩子的媽以外，事業版圖也很驚人，身兼多重身分卻能兼顧的她，形象頗佳，日前傳出伊凡卡搭廉航遭其他乘客狠嗆，她也處變不驚淡定面對，讓這名「準第一千金」在美國民眾心目中的好感度又增加不少。

剛過完的耶誕節，她po出全家人的合照獻上祝福，網友們也在照片底下熱烈回應，稱讚她漂亮又有能力。川普一家人在美國總統大選前以負評居多，然而，從伊凡卡的臉書看來，美國民眾已漸漸接受川普一家人，許多民眾的留言多為祝福川普，希望他上任以後能成功。

伊凡卡搞笑的肢體動作：

希拉蕊於總統辯論時燦笑的畫面：

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  • 川普女兒伊凡卡在臉書上曬天輪照，除了母愛噴發以外，美腿也很吸睛，而她兼顧家庭又事業有成的形象讓美國民眾對她好感度持續增加。（圖截自Ivanka Trump臉書頁）

    川普女兒伊凡卡在臉書上曬天輪照，除了母愛噴發以外，美腿也很吸睛，而她兼顧家庭又事業有成的形象讓美國民眾對她好感度持續增加。（圖截自Ivanka Trump臉書頁）

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