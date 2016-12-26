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奈良美智警告涉抄襲 韓化妝品公司反告上法院

奈良美智筆下的大眼邪惡女孩風靡日本、全球。（法新社）

2016-12-26  21:37

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名藝術家奈良美智的作品極具個人風格，其日前表示，發現南韓化妝品上的圖案有抄襲之疑，去信通知對方後，沒想到卻反被告上法院。

綜合日媒報導，奈良美智筆下的大眼邪惡女孩風靡日本、全球，其於本月21日在推特表示，發現南韓化妝品公司W.Lab銷售的產品，外包裝設計與邪惡女孩非常相似，他認為，該設計已逾越了相似的界線。

奈良美智表示，他向該公司發出警告後，對方卻在南韓法院對他提出訴訟，對方稱「他們是作品的作者」、「奈良沒有權力要求賠償」。他說，將會在智慧財產權律師陪伴下，和對方進行協商。

目前奈良美智已將相關推特發文刪除，有不少南韓人聞訊表示，同為南韓人，對此感到相當羞恥、想代表南韓人道歉等，並希望奈良再到南韓開展。

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  • 奈良美智日前表示，發現南韓化妝品上的圖案有抄嫌之疑，去信通知對方，沒想到卻反被告侵權。目前其已將相關推特發文刪除。（圖擷取自《熱血時報》）

    奈良美智日前表示，發現南韓化妝品上的圖案有抄嫌之疑，去信通知對方，沒想到卻反被告侵權。目前其已將相關推特發文刪除。（圖擷取自《熱血時報》）

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相關關鍵字： 侵權 化妝品 南韓 奈良美智 抄襲 智慧財產權
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