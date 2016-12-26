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墨西哥血腥耶誕節 1天內13人疑遭幫派屠殺

有外媒報導指出，在耶誕節當天，墨西哥一連發生兩起幫派暴力殘殺案件，一共造成13人死亡。（歐新社）

2016-12-26  07:39

〔即時新聞／綜合報導〕近年來墨西哥政府進行毒品戰爭，但國內的幫派暴力行為仍然相當嚴重，有外媒報導指出，在耶誕節當天，墨西哥卻一連發生2起幫派暴力殘殺案件，共造成13人死亡。

綜合外媒報導，在販毒幫派猖獗的格瑞羅州（Guerrero）於耶誕節爆發一起慘忍滅門血案，有數名持槍的幫派武裝份子闖進一戶人家，並把屋中7人全部殺死，死者6男1女，年紀介於24至54歲。當地警方推估是幫派集團所為。

另外，米卻肯州（Michoacan）檢察官表示，Jiquilpan城鎮的一處公路旁於耶誕節當天發現6名男子的頭顱，但全都沒有下半身，警方認為應該是毒販集團之間的殘殺，目前還在確認死者們的身分。

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標題：墨西哥血腥耶誕節 1天內13人疑遭幫派屠殺


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