韓媒指潘基文受賄 金額740萬
2016-12-26 00:05
〔即時新聞／綜合報導〕即將卸任的聯合國秘書長潘基文，一直被外界認為有意參選南韓總統，但近日韓媒指出潘基文受賄，金額約23萬美元（約740萬台幣）。
南韓《Sisa Journal》報導，指潘基文2005年在南韓外交部任職時，曾收受20萬美元的賄賂，2007年，已任聯合國秘書長時，又收到一筆3萬美元賄賂。
2筆錢的來源都是一名商人朴容夏，2005年，其在越南代表團訪問首爾時被邀請作為總領事，當時朴容夏提早一小時抵達晚宴會場，趁單獨會面時交給潘基文一筆「運輸費用」。
2007年，潘基文任職聯合國秘書長時，紐約一家餐廳老闆被朴容夏告知，如果潘基文有到該餐廳用餐，就給他3萬美元，當作慶祝其當選聯合國秘書長的禮物。
潘基文和朴容夏皆反駁上述說法。潘基文說，這說法相當荒謬且毫無價值。
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