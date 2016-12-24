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行道樹啃光光 專家挖3天生擒25歲高齡白蟻后

中國江蘇發現一隻高齡25歲的白蟻后。（圖擷取自現代快報）

2016-12-24  21:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇鎮江市為防治白蟻破壞行道樹，展開滅蟻大作戰，結果當地除蟲專家在附近綠地挖了3天，發現一個大白蟻窩，挖出一隻高齡25歲的白蟻蟻后。

根據中國《現代快報》報導，近日中國江蘇鎮江市行道樹屢遭白蟻啃食，於是政府找來白蟻防治員，在附近綠地找尋白蟻行蹤，沒想到挖了3天，找到一隻高齡25歲的白蟻后。

這隻大蟻后長有5公分，捕獲這隻蟻后，把巢及蟻后拿掉，這個白蟻群體才算被消滅。據報導表示，這種白蟻屬於黑翅土白蟻，牠們住在潮溼的地底下，繁殖能力強，除了啃食路樹外，更會在鋼筋水泥上穿洞，引發建築物產生公共危險。

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  • 這隻蟻后長達5公分，專家表示，只要把巢跟蟻后拿掉後，就能徹底消滅整個巢的白蟻。（圖擷取自現代快報）

    這隻蟻后長達5公分，專家表示，只要把巢跟蟻后拿掉後，就能徹底消滅整個巢的白蟻。（圖擷取自現代快報）

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