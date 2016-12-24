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傳遭IS鎖定 FBI警告耶誕期間遠離教堂

有一名好戰份子最近在社群網站上，貼出美國教堂清單，引發FBI密切關注。（法新社）

2016-12-24  17:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦調查局23日警告全美執法單位，伊斯蘭國（IS）支持者正在號召攻擊美國教堂與假日人多的場所。據了解，有一名好戰份子日前在社群網站上，貼出一份美國教堂清單，引發當局關切。

綜合外媒報導，德國柏林耶誕市集恐攻後，一名好戰份子在社群網站上，貼出一份美國教堂的清單，美國聯邦調查局（FBI）與國土安全部（Department of Homeland Security）隨即公開通知執法單位密切注意。

美國FBI發言人艾姆斯（Andrew Ames）表示，FBI持續關注有關的恐攻訊息，以便相關單位執法保護社區。他呼籲，民眾在耶誕節期間，應對教堂等設施保持距離，並對可疑事件主動提報。

他也表示，FBI正在調查攻擊教堂的訊息，目前仍在追查消息的可信度，FBI將與全美執法單位密切合作。

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