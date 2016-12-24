《星際大戰》莉亞公主嘉莉費雪 驚傳搭機時心臟病發

嘉莉費雪驚傳心臟病發，目前情況穩定。（路透）

2016-12-24 08:55

〔即時新聞／綜合報導〕以《星際大戰》莉亞公主一角聞名全球的女演員嘉莉費雪，在今日傳出搭機時心臟病發，飛機降落後隨即被送往醫院治療，消息一出令不少影迷感到相當憂心。

綜合外媒報導，最近正在宣傳新書的費雪，從倫敦搭機飛往洛杉磯，但在飛機降落前15分鐘，費雪忽然心臟病發，所幸機上有一名醫學院學生，趕緊替費雪實施CPR。

班機降落後，費雪立即被送往UCLA醫療中心，他的家人在不久後向媒體表示，費雪的情況已經穩定下來，望外界不用擔心。