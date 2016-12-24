| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 國際

《星際大戰》莉亞公主嘉莉費雪 驚傳搭機時心臟病發

嘉莉費雪驚傳心臟病發，目前情況穩定。（路透）

2016-12-24  08:55

〔即時新聞／綜合報導〕以《星際大戰》莉亞公主一角聞名全球的女演員嘉莉費雪，在今日傳出搭機時心臟病發，飛機降落後隨即被送往醫院治療，消息一出令不少影迷感到相當憂心。

綜合外媒報導，最近正在宣傳新書的費雪，從倫敦搭機飛往洛杉磯，但在飛機降落前15分鐘，費雪忽然心臟病發，所幸機上有一名醫學院學生，趕緊替費雪實施CPR。

班機降落後，費雪立即被送往UCLA醫療中心，他的家人在不久後向媒體表示，費雪的情況已經穩定下來，望外界不用擔心。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 嘉莉費雪 心臟病 星際大戰 莉亞公主
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤海產粥
滷一鍋小豆乾
萬用好物✤XO醬
耶誕派對輕鬆辦！
轉寄

標題：《星際大戰》莉亞公主嘉莉費雪 驚傳搭機時心臟病發


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月24日‧星期六‧丙申年冬月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.