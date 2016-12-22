| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
 首頁 > 國際

強國馬拉松賽作弊亂象 女子組前10竟有2人是男的

2016-12-22  17:01

〔即時新聞／綜合報導〕2016年中國深圳國際馬拉松賽日前落幕，但作弊亂象頻傳，女子組前10名中，竟有2位被抓包是由男生代跑！消息傳出後，有中國網友說，「在中國什麼都是假的，只有騙子是真的。」

中媒報導，深圳國際馬拉松已在18日落幕，但20日晚上被民眾發現，獲「女子市民特別獎」的前10名選手中，第2名高淑煒和第10名李敏的照片一看就是男的，但卻穿著女子組的號碼衣（B0575、B0800）上場，明顯作弊。網友則懷疑馬拉松賽管理鬆散，「也太明目張膽，好歹也戴個假髮呀。」

對此，官方組委會表示，已取消2人資格，中國田協也發出聲明指出，將對出現代跑行為的跑者，處以終身禁賽處分。

廣告
  • 中國深圳國際馬拉松賽被踢爆，有男生代跑女生組賽事而得名。（圖擷取自網路）

    中國深圳國際馬拉松賽被踢爆，有男生代跑女生組賽事而得名。（圖擷取自網路）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 作弊 馬拉松
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤九層塔花枝
薑爆麻油茼蒿
黃金炸物88道
認識7 種常見起司
轉寄

標題：強國馬拉松賽作弊亂象 女子組前10竟有2人是男的


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月22日‧星期四‧丙申年冬月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.