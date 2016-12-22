強國馬拉松賽作弊亂象 女子組前10竟有2人是男的

2016-12-22 17:01

〔即時新聞／綜合報導〕2016年中國深圳國際馬拉松賽日前落幕，但作弊亂象頻傳，女子組前10名中，竟有2位被抓包是由男生代跑！消息傳出後，有中國網友說，「在中國什麼都是假的，只有騙子是真的。」

中媒報導，深圳國際馬拉松已在18日落幕，但20日晚上被民眾發現，獲「女子市民特別獎」的前10名選手中，第2名高淑煒和第10名李敏的照片一看就是男的，但卻穿著女子組的號碼衣（B0575、B0800）上場，明顯作弊。網友則懷疑馬拉松賽管理鬆散，「也太明目張膽，好歹也戴個假髮呀。」

對此，官方組委會表示，已取消2人資格，中國田協也發出聲明指出，將對出現代跑行為的跑者，處以終身禁賽處分。