萬噸肉食鱘魚逃入長江 生態浩劫將數十年
中國長江在湖北省的支流有許多鱘魚養殖戶，因大壩洩洪養殖網遭破壞，近萬噸外來肉食性鱘魚逃逸入長江，造成生態浩劫。（取自網路）
〔即時新聞／綜合報導〕今年7月中旬中國華中地區遭遇大暴雨，長江支流隔河岩水電站大壩洩洪，造成下游養殖外來肉食鱘魚死亡或逃逸入長江，估計約有9800噸鱘魚入江，嚴重破壞全流域生態，恐影響數十年，農政官員形容這是長江史上最大浩劫。
中國當地媒體報導，長江在湖北省的支流清江，因大壩18年來首次洩洪，導致宜昌市長陽縣、宜都市等地區的漁民養殖網箱遭到破壞，近萬噸鱘魚逃逸入長江，至少已達長江江蘇揚州段，甚至有專家研判已達上海入口。
長江流域漁政監督管理辦公室官員表示，「洞庭湖、鄱陽湖，到處都是」、「逃逸的鱘魚除會往長江中下游擴散，還會逆游到上游」，威脅到原本棲息在長江約300至400多種的本土魚類，官員形容這次是史無前例的長江生態災難「幾乎是全流域的災難」。
報導指出，中國農業部已委託專家制定《清江養殖鱘魚逃逸生態影響調查評估方案》，其中生態影響初步評估與預測將於今年10月前完成，而自然繁殖監測將在明後2年開展。評估方案分析，長江中的本地鱘類包括白鱘、中華鱘和達氏鱘等3種。7月19到20日，湖北省長陽、宜都等地的鱘魚養殖網箱受洪水沖擊，近萬噸養殖鱘魚逃逸，其種類包括西伯利亞鱘、施氏鱘及雜交鱘。
中國長江在湖北省的支流有許多鱘魚養殖戶，因大壩洩洪養殖網遭破壞，近萬噸外來肉食性鱘魚逃逸入長江，造成生態浩劫。（取自網路）
中國長江在湖北省的支流有許多鱘魚養殖戶，因大壩洩洪養殖網遭破壞，近萬噸外來肉食性鱘魚逃逸入長江，造成生態浩劫。（取自網路）
中國長江在湖北省的支流有許多鱘魚養殖戶，因大壩洩洪養殖網遭破壞，近萬噸外來肉食性鱘魚逃逸入長江，造成生態浩劫。（取自網路）
中國長江在湖北省的支流有許多鱘魚養殖戶，因大壩洩洪養殖網遭破壞，近萬噸外來肉食性鱘魚逃逸入長江，造成生態浩劫。（取自網路）
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