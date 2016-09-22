不管隱私權 中國新規：網路私訊10月起可當辦案證據
2016-09-22 00:58
〔即時新聞／綜合報導〕中國的最高人民法院、最高人民檢察院、公安部20日聯合發佈《關於辦理刑事案件收集提取和審查判斷電子數據若干問題的規定》，規定中指出，包含微博、部落格、微信朋友圈等網路電子數據的相關訊息，相關機關都有權依法收集來做為偵查依據及辦案證據，由於該規定並未說明如何保護個人隱私，引發爭議。
《BBC中文網》報導，這項由中國公檢法機關發佈的規定並未通過相關的立法程序，中國最高法院則聲稱，其依據為《刑事訴訟法》等相關法律，並將於今年10月1日起實施，規定中第四條雖有提到，「電子數據涉及國家秘密、商業秘密、個人隱私的，應當保密。」但規定中並未說明要如何確保個人隱私，也未說明司法調查人員在獲取相關電子數據資訊時，要經過哪些法定程序。
報導指出，由於該規定涉及大量的網路個人隱私，引發外界議論。根據《深圳晚報》的一篇評論「查微信朋友圈個人隱私是個坎」指出，網路社群的私密訊息涉及大量的個人隱私，若非法公開，或是有執法人員藉此循私，查探自己朋友的資訊信息又該怎麼辦？
許多網友也針對相關新聞進行評論，質疑相關部門把法律當兒戲，只是聯合出個規定就藐視法律，也有人質疑此舉可能涉及濫用職權，質問有哪些機關、在哪些情況下有權力查看。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 鳳山建國市場深夜大火 上百攤位付之一炬
- 「不當財產 禁止處分」條例公布後隔日// 國民黨開出10張支票 共5.2億
- 基隆晚間傳槍響 1男子腿部中彈送醫
- 陳冠任返桃園 明獻聲當球評
- 11位銀髮阿嬤組團演戲 傳遞生命故事
- 台灣高鐵10/27上市 江耀宗將接任董座
- 湖口王爺壟公設移交 公所建請縣府修整完才接
- 疑失足墜湖 9旬婦溺水亡
- 砂石車撞總統府 駕駛、車行判賠223萬
- 糧農組織漁委會會議 中國逼我離場
- 鐵路地下化 擬拆5陸橋、填8地下道
- 〈生活大補帖〉斷捨離 房子變大了
- 張韶涵耍萌扮學生 暌違10年重披制服
- 第17號颱風恐生成 週五是關鍵
- 楊謹華 若想婚一天就搞定
- 殷亞吉嗆日籍教練︰有他在 拒踢國家隊
- 13台籍詐騙犯遣中 我嚴正抗議
- 鎖定18％、黨職併公職 時力提修法
- 步道搶修 砂卡礑、小錐麓已開放
- 華泰補選董事 杜紹堯將接董座
- 藍八縣市長訪中 林全：不能傷害國家主權
- 軍方招募「資安神盾戰士」
- 男子吃飯突倒地昏迷 CPR加AED花9分鐘救回一命
- 取締1樓1鳳驚爆「扣證勒贖」 3警1收押2交保
- 尹馨入圍金鐘 自曝「高潮表情」最難！
- 裂縫無礙結構 高公局：雪隧明年總體檢
- 〈親子會客室〉什麼都學 什麼都不會
- 3警涉強扣應召女證件索賄 中壢分局：查無不法事證
- 追加預算舉債被批 市府：花在刀口
- 新北市議員涉貪遭檢舉 士林地檢署今晚約談
- （花蓮）免費福利 萬榮原民享微型保險
- 英國屁孩想喝酒 打扮成媽媽樣子去買…
- 紐國奇異果行銷大將 接掌台灣國際農業開發公司
- 謝淑薇影射「暗槓補助款」 網協︰歡迎來對帳
- 議長補選卡關 綠營急連署召開臨會
- 美圖M6一鍵美顏 HTC中階機配備佳
- 社論》政治統派式微 經濟統派上場
- 只憑一鞋印 警所長逮蒜頭賊
- 「不是跟市長絕交」北市法務局長楊芳玲准辭
- 王詩安新歌玩R&B 大嘴巴40獻聲寫詞
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：不管隱私權 中國新規：網路私訊10月起可當辦案證據
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分