吃蜈蚣治痔瘡？ 中國大媽猛嗑10多條送命
2016-09-21 21:08
〔即時新聞／綜合報導〕不少武俠小說、戲劇常會描述「以毒攻毒」，主角藉此來解開身上劇毒，但這些偏方只是為了劇情效果，並無科學根據，但中國哈爾濱卻有名50多歲飽受痔瘡所苦的大媽，不知道從哪聽到偏方說「吃蜈蚣能解痔瘡」，因此連續吃了10多隻蜈蚣，最後昏迷不治身亡。
根據中國《生活報》報導，哈爾濱醫科大學附屬第四醫院的醫師指出，最近收治了一名在2天內吃了10多隻蜈蚣的大媽，起因就是大媽想「以毒攻毒」，用蜈蚣治痔瘡，但吃完後出現了噁心、乏力、尿黃等症狀，醫師診斷為急性肝衰竭，雖然奮力搶救，但病情惡化為肝性腦病，最終仍回天乏術。
醫師提醒，無論中藥還是西藥，民眾都不能擅自服藥，更不該迷信偏方，應該要尋求專業醫師協助。
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