日本人如何看待混血兒？《BBC》記者：取決於膚色
2016-09-20 19:47
〔即時新聞／綜合報導〕隨著國際化社會的來到，跨國婚姻越來越普遍，也因此出現越來越多的混血兒。而不同社會對於這些混血兒都有不同看法，日本人就崇尚擁有較白膚色的混血兒，膚色較重的混血兒反而容易被歧視。
《BBC》記者大井真理子（Mariko Oi）在分析日本社會的文章中指出，日本的混血兒數量並不多，在2014年的新生兒中，只有3.4%的嬰兒的父母其中一方不是日本人。雖然日本的演藝圈會擁抱混血兒充滿異國情調的顏值，不過這幾乎只有當父母其中一方是白人的時候會發生。
大井真理子舉自己的混血女兒為例，她的女兒因為從父親那裡遺傳到大眼睛和長睫毛，經常受到讚美。擁有日美混血的記者羅伯森（Morley Robertson）也指出，日本媒體和社會很崇尚半白的膚色，他在生活當中，肯定享受過許多比非混血兒更好的待遇。
大井真理子隨後將話題帶到那些膚色不夠白的混血兒身上，在去年獲選為日本小姐的混血兒宮本亞莉安娜（Ariana Miyamoto）就因為父親是黑人，而曾受到欺凌。今年獲選日本小姐的日、印混血兒吉川普裏安卡（Priyanka Yoshikawa）也曾經因為印度血統而遇過歧視。
大井真理子引述羅伯森的觀點，認為日本社會存在著一種「種族排序」，白人是最高級的，黑人則是在最底層，因此造成對不同種族混血兒的歧視。而在各種混血兒當中，韓國和日本的混血兒最常要面對到歧視，他們大多是在日本殖民時期出生，因此很多日本人認為這樣的混血兒對日本不夠忠誠，相當痛恨他們。
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