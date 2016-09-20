世上最悲傷北極熊有救了！ 英國動物園願意收養

有外媒報導指出，英國一野生動物園已出面聯繫，希望能收養「世界上最悲傷的北極熊」。（圖擷自BBC）

2016-09-20 08:55

〔即時新聞／綜合報導〕今年6月中國廣州「正佳廣場海洋館」被指控虐待動物，一隻北極熊「披薩」（Pizza）因生活環境惡劣，竟神情哀傷倒臥在地上，影像流到網路上後，被網友們稱為「世界上最悲傷的北極熊」。有外媒報導指出，英國一野生動物園已出面聯繫正佳廣場海洋館，希望能收養「披薩」，給牠更好的生活環境。

綜合外媒報導，英國約克郡野生公園（Yorkshire Wildlife Park）近日已聯繫廣州正佳廣場海洋館，表達收養「披薩」的意願，希望把牠安置在一個更好的棲息環境，若正佳廣場海洋館同意讓牠遷往英國約克郡野生公園，「披薩」就能住在有兩座湖泊的10公畝大園地，且還有4頭北極熊在園內生活。

雖然正佳極地海洋世界負責人聲稱，園內動物的居住環境已有改善，但這樣的說法遭到動物團體「亞洲動物」駁斥，他們說，園內動物的居住條件仍然很糟糕，並沒有任何改善。該組織主任也表示，如果「披薩」能定居在英國的動物園，那會是一個圓滿結局。

中國廣州「正佳廣場海洋館」一隻名叫「披薩」的北極熊，因生活環境惡劣，竟神情哀傷倒臥在地上，被網友們稱為「世界上最悲傷的北極熊」。（圖擷自臉書）

英國約克郡野生公園近日已聯繫廣州正佳廣場海洋館，希望能收養「披薩」，把牠安置在一個更好的棲息環境。（圖擷自theguardian.com）