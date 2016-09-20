世上最悲傷北極熊有救了！ 英國動物園願意收養
2016-09-20 08:55
有外媒報導指出，英國一野生動物園已出面聯繫，希望能收養「世界上最悲傷的北極熊」。（圖擷自BBC）
〔即時新聞／綜合報導〕今年6月中國廣州「正佳廣場海洋館」被指控虐待動物，一隻北極熊「披薩」（Pizza）因生活環境惡劣，竟神情哀傷倒臥在地上，影像流到網路上後，被網友們稱為「世界上最悲傷的北極熊」。有外媒報導指出，英國一野生動物園已出面聯繫正佳廣場海洋館，希望能收養「披薩」，給牠更好的生活環境。
綜合外媒報導，英國約克郡野生公園（Yorkshire Wildlife Park）近日已聯繫廣州正佳廣場海洋館，表達收養「披薩」的意願，希望把牠安置在一個更好的棲息環境，若正佳廣場海洋館同意讓牠遷往英國約克郡野生公園，「披薩」就能住在有兩座湖泊的10公畝大園地，且還有4頭北極熊在園內生活。
雖然正佳極地海洋世界負責人聲稱，園內動物的居住環境已有改善，但這樣的說法遭到動物團體「亞洲動物」駁斥，他們說，園內動物的居住條件仍然很糟糕，並沒有任何改善。該組織主任也表示，如果「披薩」能定居在英國的動物園，那會是一個圓滿結局。
中國廣州「正佳廣場海洋館」一隻名叫「披薩」的北極熊，因生活環境惡劣，竟神情哀傷倒臥在地上，被網友們稱為「世界上最悲傷的北極熊」。（圖擷自臉書）
英國約克郡野生公園近日已聯繫廣州正佳廣場海洋館，希望能收養「披薩」，把牠安置在一個更好的棲息環境。（圖擷自theguardian.com）
若正佳廣場海洋館同意，披薩就能住在有兩座湖泊的10公畝大園地，且還有4頭北極熊在園內生活。（圖擷自BBC）
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 住日本飯店「把水都打開」流光 中國商人遭罵翻
- 川普非裔支持率暴增6倍 希拉蕊竟下滑20％
- 紐約爆炸案發現未爆彈 疑小偷無意間幫拆彈
- 日韓外長會談 軍事情報保護協定有譜
- 雙面小母牛命很硬 飼主取名「Lucky」
網友回應
熱門新聞
- 終結16年張榮味時代！台北農產總座請辭
- 操作機械雙腳掌被切斷 老闆竟說他「非員工」…
- 隆恩圳串連公園 打造親水綠廊帶
- 吳宗憲回嗆金鐘評審沒常識
- 蔡友才一等財政獎章被註銷
- 二仁溪農損嚴重 農民盼現金救助
- NBA》衰！勞森電腦被盜 私密照遭駭客兜售
- 威力彩頭獎連7摃
- 美爆炸案阿富汗裔嫌犯 與警方交火被捕
- 兆豐案扯到爆 向美烏龍申報多40億美元
- 徐國勇私會邱泰源求幫忙 他最擔心這件事...
- 司委會明審廢特偵組案 財委會聚焦兆豐銀案
- 2016年全台最幸福縣市 台中奪六都之冠
- 耍帥試槍？ 帶頭男被槍傷送醫丟包
- 政院經貿談判辦公室業務 不含兩岸協商
- 暗夜惡火 修車廠內燃燒殆盡
- 自由廣場》敬致洪慈庸委員的公開信
- 逼車害人撞死 殺人罪起訴
- Apple Watch 2拉貨 廣達獲外資追捧
- 老婦遭詐4765萬 哭喊怎活下去
- MLB》傷後復出殷仔連飆2K 連續兩局三上三下
- 毒趴「吸到茫」狠推毒友墜樓摔死
- 抓姦要錢太猴急 夫妨害自由起訴
- 交通事故安心卡 遇事故「卡」安心
- 消費者相信三星的誠意／預約換機踴躍 首日突破兩成五
- 《使徒行者》邀張家輝古天樂鬥智
- 紅葉國小受創 學童至桃源村上課
- 婦闖桃檢停車場 還嗆女檢「小心點」
- 全災型應變中心 台中市府首創奏功
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT limits DPP to 10 convener seats
- 《艾美獎紅毯5怪》 極限體能女王飛踢 蓋碧簡直鬼上身
- 機捷團隊承包桃捷綠線 議員憂重蹈覆轍
- 樂陞案 金管會罰中信銀300萬元
- 崁頂焚化爐重啟再冒煙 勒令停爐
- 朱國珍／廚房的八字
- 後村堰修或拆 等市府評估報告
- 股匯雙漲 台幣升2.39角
- MLB》上原浩治合約將到期 紅襪想以低價續簽
- 日裁定蘋果補稅1.18億美元
- 趁颱風行竊被逮 嫌警管太多
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：世上最悲傷北極熊有救了！ 英國動物園願意收養
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分