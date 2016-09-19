沖繩發現世界最古老魚鉤 年代約2萬3千年前

日本考古學團隊在沖繩島一個山洞中，發現了一對由海螺殼雕刻而成的魚鉤，魚鉤的年代約在2萬3千年前，是現今世上發現最古老的史前魚鉤。（圖截自BBC）

2016-09-19 07:59

〔即時新聞／綜合報導〕日本沖繩島發現世界上最古老的魚鉤，有外媒報導指出，一組日本考古學團隊在沖繩島的一個山洞中，發現了一對由海螺殼雕刻而成的魚鉤，經過放射性碳定年法測定，魚鉤的年代約在2萬3000年前，是現今世上發現最古老的史前魚鉤。

綜合外媒報導，近來一組考古團隊在沖繩島的Sakitari山洞，發現一對史前人類時代的魚鉤，經放射性碳定年法測定顯示，魚鉤的歷史已有2萬3000年之久，超越過去在東帝汶發現的1萬6000年前魚鉤，和巴布亞新幾內亞發現的1萬8000年前的魚鉤，成為現今世上發現最古老的魚鉤。另外，考古團隊還發現2個尚未完工的魚鉤、工具、珠子和殘留食物。

這項考古發現證明，沿太平洋西海岸向北直至中緯度地區，存在著分佈更為廣泛的早期海洋技術發展。另外，研究也指出，當時到訪這個山洞的人只是為了某種螃蟹而季節性地來到島上。