日本「青少年小姐」出爐 12歲小正妹獲優勝！

此次批踢踢的鄉民們普遍認為日本青少年小姐「可愛、健康、有朝氣」，更有鄉民直言「長大一定是個美人。」（圖擷自Biglobe）

2016-09-18 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕今（18）日日本「青少年小姐」出爐，11個入圍女生中，由年紀最小的系瀨七葉獲優勝，年僅12歲的她不但是入圍人選中最年輕的一個，同時也是比賽創辦以來年齡最小的冠軍。

綜合日媒報導，此次日本青少年小姐選拔大賽有4046個參賽者，代表中部的系瀨七葉從中脫穎而出，系瀨七葉在愛知縣就讀國中一年級，擅長音樂，除了三歲就開始學的鋼琴外，還會吹小號以及長笛，可謂多才多藝。

據報導，系瀨七葉表示非常訝異自己會入選，並提到要把自己的優勝獎金50萬日元（約15萬5千台幣）拿給家人，讓他們來一趟夏威夷旅行；系瀨七葉也提到自己未來想要當模特兒或是女演員，往演藝圈發展。

而不同於上次日本小姐出爐，台灣網友認為實在「不優」，此次批踢踢的鄉民們則普遍認為「可愛、健康、有朝氣」，更有鄉民直言「長大一定是個美人。」