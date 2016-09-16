「願當蓮藕」 前日相野田佳彥力挺蓮舫

2016-09-16 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕台裔日籍參議員蓮舫昨日當選日本民進黨黨魁，今（16）日任命前首相野田佳彥擔任黨團秘書長。野田表示，會徹底的支持蓮舫，「願意當支撐蓮花的蓮藕」。

根據《中央社》報導，蓮舫表示，至今還沒有前首相擔任黨秘書長的例子，野田的經驗足以與首相安倍晉三抗衡，對民進黨很有幫助。

野田則表示，他抱著為自己政治人生做了結的決心，做出了這個決定，「我願意當支撐蓮花的蓮藕，徹底支持蓮舫。」