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北韓核試又發射導彈 南韓人不想統一了？

南韓機構今公布問卷調查結果，有74.4%受訪者認為需要「實現兩韓統一」，比起先前的調查下降了7.7％，認為「不用統一」的受訪者則是由15.2%上升至22.3%。（歐新社）

2016-09-15  16:54

〔即時新聞／綜合報導〕北韓於本月9日進行第五次核子試驗，讓朝鮮半島局勢再度陷入緊張情勢，除了影響國際外交關係外，也進而影響南韓人「統一北韓」的意願。

根據南韓《韓聯社》報導，直屬於南韓總統的諮詢機構「民主和平統一諮詢會議」今日公布針對兩韓統一意向調查結果，顯示有74.4%的受訪者認為需要「實現兩韓統一」，但比起先前的調查下降了7.7％，認為「不用統一」的受訪者則是由15.2%上升至22.3%。以性別區分，支持统一的男女比例分别是80.2%和68.7%，以年齡層區分，20至39歲的受訪者中有69.3％支持統一，40至69歲受訪者則是77.3%。

「民主和平統一諮詢會議」指出，認為需要實現兩韓統一的比例創下2015第一季開始調查以來的最低值，分析認為，北韓接連展開核試驗、發射導彈挑釁，加上南北韓關係僵持，可能影響了南韓人民對於兩韓統一的想法。此項調查從今年6月11日起針對南韓全國1000位民眾進行了為期3天電話調查。

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