莫蘭蒂蹂躪中國福建 「800年廊橋」慘遭沖斷
2016-09-15 15:58
泉州古蹟東關橋在莫蘭蒂造成的風災中被毀。（圖擷取自微博）
〔即時新聞／綜合報導〕強烈颱風莫蘭蒂從台灣南部撲向中國福建，今天（15日）凌晨3時在廈門登陸，強風暴雨造成閩南地區嚴重災情，就連泉州市永春縣800多年歷史的廊橋東關橋（又名通仙橋），都不幸被暴漲的洪水沖垮。
根據中國《東南早報》報導，今天上午9時左右，受莫蘭蒂帶來的暴雨影響，橫跨永春縣湖洋溪的古蹟東關橋，因為不堪暴漲的溪水衝擊，竟硬生生「攔腰沖斷」，令人惋惜。
東關橋始建於南宋紹興十五年（西元1145年），全長85公尺、寬5公尺，是閩南絕無僅有的長廊屋蓋梁式橋，因奇特之構造與精湛之技藝，1991年被列為福建省重點文物保護單位。
東關橋原貌。（圖擷取自網路）
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