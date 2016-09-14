寫程式狂搶124盒月餅 阿里巴巴4員工遭開除
2016-09-14 13:21
〔即時新聞／綜合報導〕中國阿里巴巴集團12日下午開放員工內購月餅，有4名工程師抱著搶月餅、秀技術的心態，寫程式搶購124盒，當天即火速遭到開除。
中媒綜合報導，其中一名遭開除的阿里員工在網路爆料，自己想買1盒月餅，一開始用手點搶不到，就寫了個自動搶購程式，準備搶下午4時開放的新一批月餅，沒想到竟一口氣搶到16盒，趕緊打給行政人員退訂，豈料半小時後就被約談，2小時後就被辭退。「這是我經歷過最快的離職」。
阿里巴巴集團副總裁劉振飛表示，這4名遭開除工程師是安全部的員工，雖然搶月餅沒有干擾到阿里巴巴外部平台業務，但對內部其他員工造成福利分配的不公正，而且，阿里巴巴對外一直打擊「黃牛」，無法容忍內部員工成為「技術黃牛」，最後忍痛作出開除4人的決定。
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