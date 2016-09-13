幫忙搬行李竟肺泡破裂 醫生：氣胸特愛瘦高型男生

2016-09-13 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖北一名大學新生幫同學搬行李，來回爬了幾次樓梯，臉色變得蒼白，還出現喘不上氣的症狀，經送醫檢查竟是患上自發性氣胸。醫生指出，氣胸特別偏愛瘦高型男生，他們多為扁平胸廓，一旦突然劇烈運動或突然改變體位，易使得肺泡內壓驟然增高，導致肺泡破裂。

據《環球網》報導，這名18歲大一男同學，身高180公分，但體重僅55公斤，他為了幫室友搬行李到位在6樓的寢室，上下來回跑，臉色變得蒼白，還出現喘不上氣的症狀，休息10分鐘後依舊沒有好轉，隨即送往醫院就診。

經醫生檢查後發現，這名瘦高的男同學是自發性氣胸，他的肺部已經被壓縮了百分之80，因肺泡破裂，導致吸進肺裡的空氣跑進胸膜腔，正是這些氣體壓迫到肺部，出現呼吸困難。男同學經過治療後，目前情況良好。

醫生指出，氣胸特別偏愛瘦高型男生，他們多為扁平胸廓，一旦突然劇烈運動或突然改變體位，易使得肺泡內壓驟增高，導致肺泡破裂，也呼籲體重特別瘦高的男性不要沉迷於電腦，應多加強體能訓練，並注意營養的攝取，避免突然劇烈運動，出現不適必須立即就醫。