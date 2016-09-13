美菲雙邊會談取消 杜特蒂嗆：是我不鳥歐巴馬

菲律賓總統杜特蒂拿著美軍在20世紀初佔領菲律賓時殺害穆斯林的照片和資料，認為美軍若繼續待在伊斯蘭恐怖份子的要塞，恐怕招致危險。（資料照，法新社）

2016-09-13 07:48

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）因為對美國總統歐巴馬（Barack Obama）一句「婊子養的」，讓兩國元首會晤的機會因此告吹，兩國產生摩擦。杜特蒂表示，上週預定在寮國與歐巴馬舉行高峰會前夕，是他不理會歐巴馬。

杜特蒂5日前往寮國出席東協峰會前，在記者會上怒罵美國總統歐巴馬（Barack Obama）是「婊子養的」，引發美方不滿，甚至被取消與歐巴馬會談的機會。不過，事後兩人曾短暫的會晤。

《法新社》報導，杜特蒂12日透露，「我沒有參加，我故意沒有出席和美國總統的雙邊會談。」他強調，「我真的略過那項會談。」

杜特蒂指出，「你不能對一個主權國家的總統（說教），即使是歐巴馬。這樣做也是個錯誤，這也是為何我會罵他的原因。」

杜特蒂還說，要求進駐菲國南部民答那峨島的美軍離開，因為美軍的存在，只會將打擊菲國南部伊斯蘭激進組織「阿布薩雅夫」的態勢複雜化。