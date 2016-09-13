| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
強颱莫蘭蒂發陸警 台東、屏東列警戒區 Visa扮推手 行動醫療支付將上線
 首頁 > 國際

美菲雙邊會談取消 杜特蒂嗆：是我不鳥歐巴馬

菲律賓總統杜特蒂拿著美軍在20世紀初佔領菲律賓時殺害穆斯林的照片和資料，認為美軍若繼續待在伊斯蘭恐怖份子的要塞，恐怕招致危險。（資料照，法新社）

2016-09-13  07:48

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）因為對美國總統歐巴馬（Barack Obama）一句「婊子養的」，讓兩國元首會晤的機會因此告吹，兩國產生摩擦。杜特蒂表示，上週預定在寮國與歐巴馬舉行高峰會前夕，是他不理會歐巴馬。

杜特蒂5日前往寮國出席東協峰會前，在記者會上怒罵美國總統歐巴馬（Barack Obama）是「婊子養的」，引發美方不滿，甚至被取消與歐巴馬會談的機會。不過，事後兩人曾短暫的會晤。

法新社》報導，杜特蒂12日透露，「我沒有參加，我故意沒有出席和美國總統的雙邊會談。」他強調，「我真的略過那項會談。」

杜特蒂指出，「你不能對一個主權國家的總統（說教），即使是歐巴馬。這樣做也是個錯誤，這也是為何我會罵他的原因。」

杜特蒂還說，要求進駐菲國南部民答那峨島的美軍離開，因為美軍的存在，只會將打擊菲國南部伊斯蘭激進組織「阿布薩雅夫」的態勢複雜化。

廣告
  • 美國總統歐巴馬。（資料照，美聯社）

    美國總統歐巴馬。（資料照，美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 杜特蒂 歐巴馬 美國 菲律賓
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧泰式打拋豬
香芹濃湯
烤肉備料這樣做
鋁箔紙大哉問
轉寄

標題：美菲雙邊會談取消 杜特蒂嗆：是我不鳥歐巴馬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月13日‧星期二‧丙申年八月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.