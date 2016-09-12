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中國空軍演習 多款戰機飛越「第一島鏈」

中國人民解放軍空軍宣布執行空軍遠海訓練，多款戰機今日（12）飛越台灣和菲律賓之間的巴士海峽。（圖擷自中國國防部）

2016-09-12  21:04

〔編譯周柏憲／綜合報導〕中國人民解放軍空軍宣布執行空軍遠海訓練，轟炸機、殲擊機、預警機、空中加油機等多款戰機今日（12）飛越台灣和菲律賓之間的巴士海峽。中國空軍聲稱，此舉是為了「維護國家主權」、「保衛國家安全」。

中國國防部表示，轟-6K、蘇愷-30、以及加油補給機等多種戰機快速飛至西太平洋展開訓練，包括偵查預警、海上巡航、以及空中加油等訓練內容。中國空軍新聞發言人申進科表示，此為空軍年度計畫內的「例行性安排」，而且「符合相關國際法和國際實踐。」

根據《路透》，中國空軍將飛越「第一島鏈（First island chain）」，自治的台灣和日本的琉球群島都在此區；報導也指出，軍演正逢中國在東海及南海領土爭議不斷升高之際。

《路透》分析，中國的空軍與海軍攜手，在遠洋加強執行任務的能力，包括飛越日本宮古海峽的演習。宮古海峽是宮古島和沖繩島之間通往西太平洋的海域。

據報導，中國一直以來加強研發新型軍事裝備，包括隱形戰機、潛水艇、航母、以及反衛星導彈，此舉引發區域和美國緊張。

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  • 中國戰機在2015年飛過宮古海峽的路線。（圖擷自推特）

    中國戰機在2015年飛過宮古海峽的路線。（圖擷自推特）

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