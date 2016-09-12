土耳其清算未止 8.1萬公務員被炒魷魚
2016-09-12 17:24
撤換28名市長的土耳其總統艾多根。這些市長被控與庫德族的好戰份子與流亡美國的伊斯蘭教士葛蘭掛鉤。（美聯社）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕土耳其7月15日流產政變後，當局持續進行鎮壓。土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）11日宣布撤換28位市長，再度引起媒體關注土耳其的清算行動。根據《CNN》，超過8萬1千人在流產政變後被解職。
《CNN》報導，自土國715政變流產以來，遭到撤換的28名市長只是這場清算行動中的冰山一角。報導指出，超過8萬1千名替土國政府機構和安全部隊工作的公職人員在流產政變後遭到開除，其中包含法官、教師、警察、以及記者。
此外，超過9千名士兵被逮捕，另有至少240人和40位密謀政變者遭到殺害；超過2千家與被控主導政變的伊斯蘭教士葛蘭的機構被迫關閉。
《CNN》指出，為期3個月的緊急狀態給了艾多根勢不可擋的權力，而且根據一項總統令，嫌犯在沒有任何罪名指控的情況下可被拘留長達30日；進入緊急狀態前，嫌犯只能被拘留24小時，或是在特殊情況下拘留4天。
根據土國國營安納杜魯新聞社（Anadolu），超過1萬1千名教師涉嫌與在土國東南部發動致命叛亂的庫德工人黨（PKK）掛鉤，因此遭到政府拘留，最終人數可能達到1萬4千人。土國、美國和歐盟將PKK視為恐怖組織。
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