| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
Visa扮推手 行動醫療支付將上線
 首頁 > 國際

土耳其清算未止 8.1萬公務員被炒魷魚

撤換28名市長的土耳其總統艾多根。這些市長被控與庫德族的好戰份子與流亡美國的伊斯蘭教士葛蘭掛鉤。（美聯社）

2016-09-12  17:24

〔編譯周柏憲／綜合報導〕土耳其7月15日流產政變後，當局持續進行鎮壓。土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）11日宣布撤換28位市長，再度引起媒體關注土耳其的清算行動。根據《CNN》，超過8萬1千人在流產政變後被解職。

《CNN》報導，自土國715政變流產以來，遭到撤換的28名市長只是這場清算行動中的冰山一角。報導指出，超過8萬1千名替土國政府機構和安全部隊工作的公職人員在流產政變後遭到開除，其中包含法官、教師、警察、以及記者。

此外，超過9千名士兵被逮捕，另有至少240人和40位密謀政變者遭到殺害；超過2千家與被控主導政變的伊斯蘭教士葛蘭的機構被迫關閉。

《CNN》指出，為期3個月的緊急狀態給了艾多根勢不可擋的權力，而且根據一項總統令，嫌犯在沒有任何罪名指控的情況下可被拘留長達30日；進入緊急狀態前，嫌犯只能被拘留24小時，或是在特殊情況下拘留4天。

根據土國國營安納杜魯新聞社（Anadolu），超過1萬1千名教師涉嫌與在土國東南部發動致命叛亂的庫德工人黨（PKK）掛鉤，因此遭到政府拘留，最終人數可能達到1萬4千人。土國、美國和歐盟將PKK視為恐怖組織。

廣告
  • 土國當局認為是流亡美國的伊斯蘭教士葛蘭主導土國715流產政變。（路透）

    土國當局認為是流亡美國的伊斯蘭教士葛蘭主導土國715流產政變。（路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 土耳其 土耳其總統 清算 炒魷魚
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香煎去骨雞腿排
布根地紅番茄千層麵
這樣用橄欖油才正確
食材發芽還能吃嗎？
轉寄

標題：土耳其清算未止 8.1萬公務員被炒魷魚


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月12日‧星期一‧丙申年八月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.