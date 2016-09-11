情趣？ 男子脖戴項圈被女子牽繩當街狗爬

一名女子用狗鍊項圈栓著一名男子在路上逛街，適逢下班時間，許多民眾紛紛被這一幕嚇傻。（微博）

2016-09-11 13:45

〔即時新聞／綜合報導〕福建省福州市日前出現誇張的情景，一名女子用狗鍊項圈栓著一名男子在路上逛街，男子就在大馬路上像狗一樣爬行，由與地處鬧區，又逢下班時間，許多民眾紛紛被這一幕嚇傻。

中國社群網站「微博」近日瘋傳一組照片，在福州市區，一名女子穿著連身裙及高跟鞋與一名男子逛街，但是男子不是用走的，而是被拴著項圈，被女子用狗鍊牽著爬行，在地上爬行的男子穿著黑衣黑褲及球鞋，膝蓋上還特別戴上護膝做保護，誇張行徑引起許多路人側目。

據目擊者表示，女子其實挺關心男子的，但不是愛人那種愛，是愛狗的那種愛，因為她不時會回頭等待男子跟上，還蹲下撫摸男子的頭，並告訴路人，「這是我們家的狗」。

當時正值下班時間，車潮眾多，許多人被這一幕嚇傻，紛紛停下關看拍照，造成交通阻塞，附近的交通警察見狀上前規勸，女子才解下繩子，與男子一前一後轉身走進大樓中。