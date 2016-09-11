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寶可夢發威！ 讓自殺者從日本「自殺勝地」消失

福井縣坂井市三國町的臨海懸崖景點「東尋坊」過去曾是自殺勝地，不過最近卻因為寶可夢，搖身一變成為「抓寶聖地」。（圖擷取自福井縣三國觀光協會）

2016-09-11  09:49

〔即時新聞／綜合報導〕寶可夢風潮席捲全球，在日本甚至出現「自殺勝地」變成「抓寶聖地」情形，位於福井縣坂井市三國町的臨海懸崖景點「東尋坊」過去曾有許多自殺者前往自殺，景點周遭更豎立許多防止自殺標語，不過，最近卻因為東尋坊周邊擁有許多「寶可夢驛站」，搖身一變成為「抓寶聖地」。

綜合日媒報導，東尋坊以臨海懸崖之特殊景觀著名，平均高度約25到30公尺，範圍十分廣大，但也因此成為不少自殺者結束生命的首選之地，當地隨處可見「生命專線」、「防治自殺」等標語，不過東尋坊近期因為當地設有「寶可夢驛站」及「寶可夢道館」，搖身一變成為「抓寶聖地」，吸引許多玩家前來朝聖。

在東尋坊當地致力於防止自殺的巡邏員茂幸雄表示，8月發現意圖自殺者人數竟然是0，表示這遊戲對於當地還是有正面影響，讓自殺者可以多想一想。不過東尋坊湧現寶可夢玩家同時，也出現臨時停車、飲料空罐增加的狀況，但是整體來說仍淡化東尋坊的「自殺勝地」色彩，許多網友都直言：「這有很好效果，應該繼續下去。」「下次應該就是富士的樹海了吧。」「在東尋坊遇到抓到了化石翼龍、快龍、快拳郎（舊譯：艾比郎），珍奇寶可夢不少。」

東尋坊風景區設有「寶可夢驛站」及「寶可夢道館」。（圖擷取自Twitter）

東尋坊的「自殺勝地」色彩被寶可夢玩家淡化。圖為寶可夢玩家（圖擷取自Twitter）

致力於防止自殺的巡邏員茂幸雄表示，8月發現意圖自殺者人數竟然是0，表示這遊戲還是有正面影響。（圖擷取自福井新聞）

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