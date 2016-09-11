寶可夢發威！ 讓自殺者從日本「自殺勝地」消失
2016-09-11 09:49
福井縣坂井市三國町的臨海懸崖景點「東尋坊」過去曾是自殺勝地，不過最近卻因為寶可夢，搖身一變成為「抓寶聖地」。（圖擷取自福井縣三國觀光協會）
〔即時新聞／綜合報導〕寶可夢風潮席捲全球，在日本甚至出現「自殺勝地」變成「抓寶聖地」情形，位於福井縣坂井市三國町的臨海懸崖景點「東尋坊」過去曾有許多自殺者前往自殺，景點周遭更豎立許多防止自殺標語，不過，最近卻因為東尋坊周邊擁有許多「寶可夢驛站」，搖身一變成為「抓寶聖地」。
綜合日媒報導，東尋坊以臨海懸崖之特殊景觀著名，平均高度約25到30公尺，範圍十分廣大，但也因此成為不少自殺者結束生命的首選之地，當地隨處可見「生命專線」、「防治自殺」等標語，不過東尋坊近期因為當地設有「寶可夢驛站」及「寶可夢道館」，搖身一變成為「抓寶聖地」，吸引許多玩家前來朝聖。
在東尋坊當地致力於防止自殺的巡邏員茂幸雄表示，8月發現意圖自殺者人數竟然是0，表示這遊戲對於當地還是有正面影響，讓自殺者可以多想一想。不過東尋坊湧現寶可夢玩家同時，也出現臨時停車、飲料空罐增加的狀況，但是整體來說仍淡化東尋坊的「自殺勝地」色彩，許多網友都直言：「這有很好效果，應該繼續下去。」「下次應該就是富士的樹海了吧。」「在東尋坊遇到抓到了化石翼龍、快龍、快拳郎（舊譯：艾比郎），珍奇寶可夢不少。」
東尋坊風景區設有「寶可夢驛站」及「寶可夢道館」。（圖擷取自Twitter）
東尋坊的「自殺勝地」色彩被寶可夢玩家淡化。圖為寶可夢玩家（圖擷取自Twitter）
致力於防止自殺的巡邏員茂幸雄表示，8月發現意圖自殺者人數竟然是0，表示這遊戲還是有正面影響。（圖擷取自福井新聞）
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 綜藝教父黃義雄驚傳逝世 江蕙哀痛送恩人
- 拆市場侵害人權？陳菊嘆：評語快讓我不認識自己
- 黑田辦到了 廣島央聯封王
- 口湖鄉長補選戰況膠著 今投票
- 行賄竹縣府科長 土地開發業者判刑
- 獅給鋒哥的神秘禮物 被攔胡
- 中藥調理體質 減少汗皰疹反覆發作
- 艾瑪史東《樂來樂愛你》 威尼斯影展摘最佳女主角
- 港星競拍名牌包寵妻 懊惱心如刀割
- 因購憨兒月餅被稱讚 陽岱鋼的回應讓網友直呼感動
- 今鋒面遠離天氣轉穩定 未來莫蘭蒂恐變中颱
- 滅火器接力路跑33公里 楊大正操1.5小時擦汗苦笑
- 持菜刀大馬路砍2警 男子判無罪、監護2年
- 蘇明成一氧化碳濃度過低 成自焚證據
- 《用心生活》【採訪側記】精進技巧 維修隊思考轉型
- 《中正路五福本店》日治街屋求售 文化局關切
- 遇警臨檢皮皮挫 原來身上藏毒
- 長照2.0 林萬億看重社區據點
- 《星期專論》 留得青山在 不怕沒柴燒
- 糖尿病專用鞋 分散壓力保護雙足
- 看問題》政治不應凌駕安全要求
- 不停車格閃收費 嘉市出招設阻隔
- 10月修菸害防制法 菸價漲定
- 中田英壽帥挺慈善 名流競標搶共進晚餐
- 林揆視察花東 承諾改善交通
- 被退學、被資遣… 林大涵:直到第三次失敗 才覺得學到很多
- 挑戰巔峰！3千自行車好手 攻海拔3275M武嶺
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Rape allegation sparks Indonesian ire
- 張軒睿攬牢牢 安心亞大讚暖男
- 【愛讀書】 《今日的佳餚》
- 恰恰主揪送鋒禮 「我要逼他用」
- 周冬雨公開徵婚 余文樂慘被打槍
- 〈情字這條路〉不合則分 放手各自飛
- 星二代頻出包 民眾觀感不佳
- 世界盃室外拔河賽》U23女子500公斤╱「拔」得頭籌 台灣奪金
- 基隆》堵南地下道又淹 將設預警系統
- 〈愛情軍師團〉9月徵文啟事
- 台電進駐屏縣府 合推太陽光電
- 排廢污染溪 禍首是金屬加工廠
- 中客團火燒車事件簿
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：寶可夢發威！ 讓自殺者從日本「自殺勝地」消失
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分