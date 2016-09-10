小米機起火 中國男子屁股燒掉一層皮

2016-09-10 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕南韓三星旗艦手機Galaxy Note 7因在全球不斷傳出自燃爆炸事故，最終決定停售並召回產品。除了Note 7，在中國浙江也傳出「小米機」疑似起火燒傷民眾事件，這是中國在一個星期內，發生的第二次起火事件，令人不禁對貼身的手機安全感到憂心。

據中媒報導，浙江一名男子昨日打算出門買水果，走著走著，因感到灼熱感，回頭一看竟發現屁股冒起煙來，原來是放在褲子後方口袋的小米機起火。到醫院檢查後發現屁股左半邊大面積燒傷，最嚴重的地方更達第三級燒傷。男子表示，當時口袋只有一支小米機，沒有其他物品，而小米機公司也已和男子聯絡，正在調查原因並處理後續問題。

陝西日前也發生另一起小米機無故爆炸事件，手機充電時突然發生爆炸，造成該男子家中被焚毀，隨後引發火災，屋內更是被燒得一片狼藉。

中媒指出，發生爆炸的都是同一支型號「4C」的小米手機，在網路上評價不錯，但缺點是沒有指紋識別，機身也是塑膠材質，因此銷量並不佳，現在接連傳出爆炸、起火事件，更讓消費者對於該型號手機感到憂心。