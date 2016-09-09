受害女童長大成女警 智擒15年前那個性侵犯
2016-09-09 11:43
美國德州一名女童於15年前遭長期性侵，長大成為女警後，智擒了當年那位性侵她的人。（擷取自《華盛頓郵報》）
〔即時新聞／綜合報導〕美國德州一名曾因性侵兒童入獄服刑的性侵犯查伊森（Erlis Joseph Chaisson），在1994年出獄後繼續犯案，在接下來的4年內，他持續性侵有血緣關係的女童，受害女童在長大後成為女警，並親手將查伊森繩之以法。
根據美國《華盛頓郵報》報導，47歲的查伊森在被害人8歲至12歲時，多次以陰莖磨蹭她的雙腿，逼迫她撫摸他的下體，甚至對她進行口交。
受害女童長大後成了女警，決定要將15年前性侵她的犯人揪出來，於是便向她的上司也是當地警長龐德（Brad Bond）說出一切，兩人討論後決定由女警去誘導犯人坦承罪行，並錄音存證。
該名女警把查伊森約出來，地點選在當地一個公園，女警在赴約前將一個微型錄音器裝在胸罩內，以便錄下雙方對話。
「我緊張的心臟都快跳出胸腔了」女警回憶起當天發生的事情仍心有餘悸，幸好查伊森對犯行直言不諱，他說，「至少我還讓你保有處女之身，不是嗎？」對話中查伊森還試圖將責任推給性別，他說「如果妳有一根陰莖，妳就懂了。」
最後法院採用錄音檔當成證據，並加重判刑，在獲得假釋的資格前，查伊森將在監獄中度過至少42年，屆時他已年近9旬。
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