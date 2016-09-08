阿勒坡是什麼？ 美第三黨總統候選人竟不知
2016-09-08 23:05
〔編譯茅毅／綜合報導〕美國自由黨（Libertarian Party）總統候選人強森（Gary Johnson）8日接受訪談時糗大了，欲角逐總統大位的政治人物，竟連敘利亞內戰中的一大引爆點─阿勒坡（Aleppo）都不知為何物。
這起糗到爆的「悲劇」發生在強森接受美國有線電視新聞頻道MSNBC專訪，談敘國危機以及敘國境內最大城阿勒坡未歇的交戰。阿勒坡迄今仍由敘國阿塞德政權和反抗軍割據，數年來始終懸而未決。
當時主持人問強森，「若您當選，關於阿勒坡，您會怎麼做？」強森聽後一時竟搞不清狀況，反問主持人，「關於阿勒坡，阿勒坡是什麼？」。傻眼的主持人難以置信地說，「您在開玩笑？」。強森回以，「沒開玩笑」。
主持人這時只好替強森簡扼解釋「阿勒坡是什麼『碗糕』？」，主持人說，「阿勒坡在敘利亞…它是難民危機的震央」。強森聞言終於恍然大悟說，「OK，瞭解，瞭解」。
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