中國航空為涉歧視致歉 中網友：沒錯道什麼歉！

中國國際航空為空中期刊《中國之翼》涉及種族歧視致歉，沒想到引來中國網友不滿，直說「明明沒錯，為什麼道歉？！」（路透）

2016-09-08 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國國際航空（Air China）的空中期刊《中國之翼》，被發現內容涉及種族歧視，稱到倫敦要小心黑人等，引發爭議，航空公司今（8日）為此致歉，沒想卻引來中國網友不滿，直說「明明沒錯，為什麼道歉？！」

《中國之翼》的中、英文內容提到，「到倫敦旅行很安全，但有些印巴聚集區和黑人聚集區相當混亂。夜晚最後不要單獨出行，女士應該盡量結伴而行。」該文引來英國議員不滿，指內容帶有種族歧視意味。

中國《環球時報》指出，中國國際航空下午為此致歉，稱因編輯工作失誤，文章出現不恰當的文字表述，表示對此深感抱歉。再發現問題後，航空公司立即回收期刊，並要求雜誌社加強管理，確保不再出現類似情況。

中國官媒《環球網》的微博張貼該致歉函，有中國網友讚揚航空公司行為，還有不少聲音指出不該道歉，「沒錯你幹嘛要道歉」、「真是軟骨頭，說的是事實有什麼可道歉」，直言不接受道歉，認為這個提示沒有錯，「有危險你們都不告知，那才是真的大錯特錯！」