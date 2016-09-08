韓廣告稱台、港澳為國家遭轟 友利銀行向中國人道歉

南韓友利銀行信用卡廣告將台灣、香港、澳門都稱為「國家」，引發中國網友不滿。（圖擷取自管碧玲臉書）

2016-09-08 10:31

〔即時新聞／綜合報導〕南韓友利銀行近期推出一支信用卡廣告，秀出我國國旗、中國五星旗、日本國旗、香港及澳門區旗等，並稱該公司信用卡在「亞洲5國」都非常受歡迎，遭中國網友強烈抗議並轟「無知」。友利銀行（中國）隨即在中國社群平台微博道歉，但中國網友仍相當不滿，砲轟應在南韓發布官方說明。

民進黨立委管碧玲日前於臉書指出，南韓友利銀行近期在地下鐵設有信用卡廣告看板，廣告內容稱「這是亞洲5國都歡迎的卡」，廣告中有5隻帶著旗幟袖套的手拿著卡，而這5個旗幟分別代表的是台灣國旗、中國國旗、日本國旗、港澳區旗。此舉引發中國網友不滿，砲轟友利銀行。

友利銀行（中國）在微博發出道歉聲明，承認該廣告為錯誤廣告，是銀聯國際韓國支部未經過與友利卡有限公司協議擅自發佈的廣告。友利銀行已與友利卡有限公司和銀聯國際韓國支部投訴，要求立即撤回該廣告並且發佈致歉文。

友利銀行（中國）也代友利卡有限公司及銀聯國際韓國支部向廣大中國消費者致歉，不過，有中國網友仍質疑，在微博道歉有什麼用？要求友利銀行應在南韓官方發布說明並道歉，「道歉為什麼是中國區的？不是該韓國方道歉嗎？」「為什麼是中國分布替公司總部道歉？」等。