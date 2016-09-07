台灣故宮前院長馮明珠 火速轉任中國故宮顧問
2016-09-07 20:05
〔即時新聞／綜合報導〕前任故宮博物院院長馮明珠才在5月19日卸任，如今即傳出已在今（7）日受聘為中國北京故宮研究院的顧問，馮明珠也在受訪時表示，會竭盡所知、所能來擔任顧問。
根據《中新網》報導，馮明珠受邀前往中國訪問，並在昨日與今日為北京故宮演講，而今日演講結束後，北京故宮研究院院長鄭欣淼更將聘書交到馮明珠手中。
馮明珠也提到，北京故宮在昨日向她提出邀請，並跟她說可以有一天的時間考慮，不過馮明珠認為北京故宮請她當顧問是榮幸，當下就答應了。
北京故宮博物院院長單霽翔也直言對馮明珠充滿期待，他表示自從2009年以來中國與台灣的故宮實現了首次院長互訪，從那時起雙方在學術交流以及合作辦展等領域進行了廣泛的交流以及合作，促進了學術研究和文化交流的深入。
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