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日本皇位第3順位繼承人 悠仁親王滿10歲

悠仁親王和姐姐們在御用地的水稻田一同拍照。（路透）

2016-09-06  23:04

〔即時新聞／綜合報導〕日本皇位第3順位繼承人悠仁親王今日滿10歲，官方今天公布悠仁的生活照、影片。

根據《日本時報》報導，文仁親王和紀子妃的唯一兒子悠仁親王今日歡慶10歲生日，日本皇室公布一系列悠仁親王的照片、影片，包含悠仁親王和姐姐們一同在水稻旁玩耍、及悠仁親王用圓鍬挖土的照片等。

宮內廳指出，悠仁親王去年秋天在姐姐、文仁親王和紀子妃的協助下，一同在位於東京的御用地種植水稻。

報導指出，10多年前，日本社會曾經對於是否修改皇室典範中僅能由男性繼承皇位的規定，進行諸多討論，希望允許女性繼承皇位，不過當2006年悠仁親王出生後，這類討論遭擱置。

悠仁親王為日本皇位第3順位繼承人，排在現年56歲皇太子德仁、及現年50的父親文仁親王後。

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  • 日本皇室今日公布悠仁親王的照片，其中一張為悠仁親王用圓鍬挖土的照片。（路透）

    日本皇室今日公布悠仁親王的照片，其中一張為悠仁親王用圓鍬挖土的照片。（路透）

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