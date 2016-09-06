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李登輝也曾下榻 日本加賀屋傳食物中毒

2016-09-06  23:08

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣知名溫泉旅館「加賀屋」，今（6）日傳出食物中毒意外，有15人因吃了未妥善處理的生魚片，出現腹痛、拉肚子等症狀。加賀屋表示已深刻反省。

綜合日媒報導，一向以高品質服務的加賀屋今傳出食物中毒意外，年紀從20至80多歲的15名住客於2日吃下當天的晚餐後，陸續出現腹痛、拉肚子等症狀，其中7人被檢驗出腸炎弧菌。

目前有10人住院治療，但都無生命危險。因中毒原因疑為吃到不乾淨的生魚片，石川縣政府勒令加賀屋本館的主廚房今起至8日停止營業，加賀屋表示會深刻檢討，確保食品安全，努力取回顧客的信賴。

加賀屋為日本知名老牌旅館，創立於1906年，曾連續36年獲得日本民眾票選百大旅館第1名，有不少外國旅客爭相入住，前總統李登輝也曾下榻加賀屋。

腸炎弧菌又稱為副溶血弧菌，主要棲息於海水中，是引發食物中毒的主要原因之一。

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  • 日本石川縣知名溫泉旅館「加賀屋」傳出食物中毒意外。（圖擷取自朝日新聞）

    日本石川縣知名溫泉旅館「加賀屋」傳出食物中毒意外。（圖擷取自朝日新聞）

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