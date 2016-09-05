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中國首席美女體育記者 宣布嫁老17歲好萊塢巨頭

中國著名的美女記者周玲安，答應派拉蒙電影公司全球副董事長摩爾的求婚。（圖擷取自網路）

2016-09-05  12:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國美女主播周玲安，因為亮麗性感外型及流利英文，成為中國媒體採訪國際體育、影劇新聞的第一把交椅，在網路上也享有高人氣。但就在昨天（4日），34歲的周玲安正式宣布名花有主，答應了51歲的好萊塢派拉蒙電影公司全球副董事長羅布•摩爾（Rob Moore）向她的求婚。

羅布•摩爾昨晚在微博PO出向周玲安求婚的照片，只見兩人面對面站著，男方給女方送上一束花，並用麥克風開口求婚。摩爾還原他們當時的對話，他問周玲安，「Will you marry me？」（妳願意嫁給我嗎）周甜蜜的回應，「Yes I do.」（我願意）讓摩爾興奮的表示，「……！Finally」。

據了解，周玲安出生於江蘇省，畢業於上海師範大學表演系，被國外星探發掘而出演好萊屋電影、影集，鮮明的東方美人形象，讓她登上雜誌《FHM》封面人物，並入選全球百大性感女星前20名。2013年，周玲安開始主持新浪網節目《聲色NBA》，靠著流利英語及率真作風專訪多名NBA球星，後來又主持中央電視台的《玲安對話NBA》、《玲安對話好萊屋》等節目，坐穩相關新聞的首席記者地位。

周玲安專門跑NBA新聞，貼身專訪過林書豪等多名球星。（圖擷取自網路）

周玲安身材姣好，引人注目。（圖擷取自網路）

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