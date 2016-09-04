印度信貸越南160億 助強化國防抗衡中國

2016-09-04 14:57

〔編譯孫宇青／台北報導〕印度總理莫迪（Narendra Modi）三日在越南首都河內與該國總理阮春福（Nguyen Xuan Phuc）會談後，宣布將提供越南五億美元（約一六○億台幣）信用貸款，進一步深化兩國國防合作關係。外電分析，由於印、越兩國皆與中國存在主權糾紛，這項安全協議正是為了抗衡中國在南海的武力威脅。

綜合外電報導，莫迪是十五年來首位出訪越南的印度總理，他在這次與越南總理阮春福的會談中，同意將印、越兩國從雙邊戰略夥伴關係，提升至全面戰略夥伴關係。這次雙方所簽署有關經貿與國防安全等層面的合作協議多達十二項，包括印方提供越方巡邏船、雙邊貿易金額在四年後達到一五○億美元，以及雙方在區域及國際論壇上加強合作等。

在此同時，法新社指出，由於越南與中國在南海主權上針鋒相對，近年來屢次提高國防軍事預算，以期提升自身的防衛戰鬥能力。而在此次印、越兩國總理的會談上，印度同意提供越南五億美元信貸，強化與越南的國防合作的協議，也被認為是印度在南海主權爭端上助越南一臂之力，同時也為區域的穩定、和平與繁榮做出貢獻。

事實上，印度與越南分別與中國在喜馬拉雅山邊境與南海海域上存有主權爭議，且印度約一半的貿易運輸須經由南海水道，雙方皆對軍事實力不斷成長的中國有所忌憚，因而早已加強彼此間的軍事合作。例如，印度已於前年同意貸款一億美元予越南，助其採購軍備。同時，越南也允許印度軍艦在越南港口運補，並鼓勵其軍艦進入南海活動。

莫迪結束越南之行後，已直接前往中國杭州出席二十國集團（G20）高峰會議。