| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

印度信貸越南160億 助強化國防抗衡中國

2016-09-04  14:57

〔編譯孫宇青／台北報導〕印度總理莫迪（Narendra Modi）三日在越南首都河內與該國總理阮春福（Nguyen Xuan Phuc）會談後，宣布將提供越南五億美元（約一六○億台幣）信用貸款，進一步深化兩國國防合作關係。外電分析，由於印、越兩國皆與中國存在主權糾紛，這項安全協議正是為了抗衡中國在南海的武力威脅。

綜合外電報導，莫迪是十五年來首位出訪越南的印度總理，他在這次與越南總理阮春福的會談中，同意將印、越兩國從雙邊戰略夥伴關係，提升至全面戰略夥伴關係。這次雙方所簽署有關經貿與國防安全等層面的合作協議多達十二項，包括印方提供越方巡邏船、雙邊貿易金額在四年後達到一五○億美元，以及雙方在區域及國際論壇上加強合作等。

在此同時，法新社指出，由於越南與中國在南海主權上針鋒相對，近年來屢次提高國防軍事預算，以期提升自身的防衛戰鬥能力。而在此次印、越兩國總理的會談上，印度同意提供越南五億美元信貸，強化與越南的國防合作的協議，也被認為是印度在南海主權爭端上助越南一臂之力，同時也為區域的穩定、和平與繁榮做出貢獻。

事實上，印度與越南分別與中國在喜馬拉雅山邊境與南海海域上存有主權爭議，且印度約一半的貿易運輸須經由南海水道，雙方皆對軍事實力不斷成長的中國有所忌憚，因而早已加強彼此間的軍事合作。例如，印度已於前年同意貸款一億美元予越南，助其採購軍備。同時，越南也允許印度軍艦在越南港口運補，並鼓勵其軍艦進入南海活動。

莫迪結束越南之行後，已直接前往中國杭州出席二十國集團（G20）高峰會議。

廣告
  • 印度總理莫迪與越南總理阮春福（路透）。

    印度總理莫迪與越南總理阮春福（路透）。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 印度 國防 抗衡
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
三杯雞肉米蛋餅
陽光南瓜湯
食材抹鹽的目的是？
粉天然～打掃更輕鬆
轉寄

標題：印度信貸越南160億 助強化國防抗衡中國


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月4日‧星期日‧丙申年八月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.