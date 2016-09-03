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主人進醫院動手術 忠犬6天6夜守在門外

西班牙的兩歲狗狗「瑪亞」（Maya），為了等候在醫院動手術的女主人，已經在門外守了6天6夜。（圖擷自《每日電訊報》）

2016-09-03  09:41

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙的兩歲狗狗「瑪亞」（Maya）最近在當地的知名度急遽升高，因為牠為了等候在醫院動手術的女主人，已經在門外守了6天6夜！

據《每日電訊報》報導，22歲的飼主伊涅斯塔（Sandra Iniesta）帶著瑪亞和父親一起外出度假，在收假回家的途中，伊涅斯塔忽然感到腹部疼痛，趕忙就近到西班牙海港城市阿利坎特（alicante）的醫院就醫，最後動了手術切除闌尾。

手術與術後恢復的期間為了避免病人感染，狗狗並不能進入病房，所以瑪亞就一直在醫院的門外等待主人平安歸來。伊涅斯塔的父親一度想把狗狗帶回車上休息，但瑪亞拒絕離開，忠誠地堅守崗位。

伊涅斯塔得知後笑說，每當她到一個地方辦事時，愛犬總會乖乖地在門外等候，所以瑪亞只是在做牠習慣做的事。而瑪亞的行為被醫院工作人員披露後，吸引了數十位粉絲前來，以禮物回饋牠對人類的忠誠。

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