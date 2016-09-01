集資網站募款 日本首間戰鬥民族女僕咖啡廳將開幕

日本一名頗具名氣的俄羅斯籍正妹Coser在集資網站《CAMPFIRE》募資，希望能在日本東京開設一間全是俄羅斯正妹的女僕店。（圖擷自ナスチャん推特）

2016-09-01 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕日本一名頗具名氣的俄羅斯籍正妹Coser在集資網站《CAMPFIRE》募資，希望能在日本東京開設一間全是俄羅斯正妹的女僕店，本來預計募資20萬日圓，想不到募資十分順利，竟募得了目標整整13倍的270萬日圓，這也讓這間俄羅斯女僕咖啡廳能順利在10月開幕。

於日本留學的俄羅斯籍正妹Coser「ナスチャん」，曾因出席許多動漫相關活動，並扮演各式角色而出名；她日前決定著手開辦這間咖啡廳，並且表示她募資獲得的資金，會使用於食材、茶具、廚具、女僕裝等等，更有甚者，還會舉辦試吃會以及女僕俄羅斯語教學，只要贊助100萬日圓，更可以與女僕們一起到俄羅斯旅遊！

而因為募資順利，「ナスチャん」宣布這間店將在10月開幕，店名定「ItaCafe」，而且會在2日、9日舉辦試吃會，更會在16日的「前夜祭」後正式開始營運。