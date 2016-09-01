「無神論」也錯了？沙國男子遭判刑10年、鞭2千下
2016-09-01 21:02
〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯一名現年28歲的男子稱自己是一位無神論者，再加上批評伊斯蘭教，遭法院判10年的刑期及鞭刑2000下，還要繳罰款。
根據《每日郵報》報導，沙烏地阿拉伯伊斯蘭警察發現該國一名現年28歲的男子多次在社交網站推特上嘲笑可蘭經，否定真神阿拉的存在，並表態自己是一名無神論者，遭當局指控違反當地法律，被法院判處10年的刑期、鞭刑2000下及4000英鎊（約台幣17萬240元）的罰款。
報導指出，沙烏地阿拉伯的法律規定，任何形式的無神論思想者或是質疑伊斯蘭教的信仰，都被視為恐怖主義。
人權觀察組織（Human Rights Watch）中東和北非事務副主任喬（Joe Stork）表示，沙國當局不允許其他人批評他們的政策，但這些法律幾乎把所有批評的意見表達或是獨立的協會視為恐怖主義。
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