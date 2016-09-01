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刺激！中國情侶電影院凍未條 上演「咬咬」活春宮

中國網路流傳一段情侶在電影院活春宮的偷拍影片。（圖擷取自「秒拍」）

2016-09-01  10:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國網路近日流傳一段「活春宮」影片，地點為某電影院的放映廳，一對男女情侶躲在最角落的位置，由女方對男方做出疑似口交的動作，立刻引發關注，一天之內累積50幾萬人觀看。

在手機攝影軟體「秒拍」的網站，昨天（8月31日）有人分享影片「監控情侶影院內上演『活春宮』」，影片中，一對情侶坐在放映廳最後一排，趁著附近都沒人，女子當場趴下疑似為男子口交，但他們沒想到自己的舉動還是被人發現拍下。

精彩的影片讓網友看了後紛紛留言表示，「美女好像什麼東西掉了，一直在撿」、「以後在電影院都小心點兒，哈哈哈」、「吹泡泡……一個爽字了得……」、「想要一個這樣的女友！」

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