「皮卡丘」台詞少被調侃 專屬配音員這麼說...

2016-08-31 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕手機遊戲《精靈寶可夢》席捲全球，而舊名為《神奇寶貝》的原著動畫更是部分民眾的兒時記憶。但你知道主人翁之一的「皮卡丘」是誰配音的嗎？日本女性聲優大谷育江從1997年開始替皮卡丘配音，讓皮卡丘活潑可愛的形象廣受粉絲喜愛，但她說，過去配音時曾被人嘲笑台詞少，讓她非常氣憤。

綜合媒體報導，對於有人嘲笑她台詞很少，隨意叫了兩聲即可，大谷育江則認為，每個角色的內心有千萬種感情，而皮卡丘其實和小孩子一樣，如何利用這3個字把皮卡丘的想法表現出來是很重要的！而全世界有播放動畫《精靈寶可夢》都有共識，就是其他人物都可以改用本地配音，但唯獨皮卡丘議定要保持大谷育江的原音。

聲優大谷育江也曾為多個知名動畫配過音，其中《航海王》的喬巴、《魔法少年賈修》的賈修、《火影忍者》的木葉丸，甚至是網路遊戲《英雄聯盟》的提摩都是出自她口。

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