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碰面談掃毒涉人權？ 杜特蒂：歐巴馬要先聽我說...

菲國總統杜特蒂（Duterte）在記者會上表示：「美國要談人權問題可以，但必須先聽我說。」（路透）

2016-09-01  00:16

〔即時新聞／綜合報導〕東亞高峰會將舉行，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）預計於9月6日與美國總統歐巴馬（Barack Obama）會面。杜特蒂31日表示，對於下周的會面，已經備妥探討各種議題的內容，但若談到掃毒引發的人權問題，歐巴馬一定要先聽他闡述鎮壓毒犯的理由。

綜合媒體報導，根據菲律賓警方最新公布資料，已經將近2000名毒犯遭槍決。對此，國際社會上針對人權議題而撻伐杜特蒂執政的聲浪越來越大。針對與歐巴馬會面時，可能談到該問題，杜特蒂31日在記者會上表示：「他們（美國）必須先了解問題在哪，我們再來談人權問題，我會堅持我的立場」，他要先告訴美方「聽我說，這就是問題所在」。

美國國務院發言人杜魯道（Elizabeth Trudeau）表示，「我們強烈要求菲律賓確保其執法的同時，也必須存在維護人權的義務。」

她補充：「我們相信法治國家是存在正當程序的，也需保有尊重人權的觀念，從上述所談的做起，才是有效確保和促進長期的安全性的根本。」顯示美國對此議題表示了高度的關切。

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  • 美國總統歐巴馬（Obama）將於9月6日參加東亞高峰會時會晤菲國總統杜特蒂，討論掃毒行動時的人權議題。（美聯社）

    美國總統歐巴馬（Obama）將於9月6日參加東亞高峰會時會晤菲國總統杜特蒂，討論掃毒行動時的人權議題。（美聯社）

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相關關鍵字： 人權 掃毒行動 杜特蒂 東亞高峰會 歐巴馬 美國 菲律賓總統
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