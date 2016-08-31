| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
指馬英九有金庫 周玉蔻敗訴須登報澄清
 首頁 > 國際

臉書炒了人工編輯 靠電腦選新聞結果真恐怖...

臉書炒了人工編輯，啟用電腦算法選新聞，卻選出了假新聞和用漢堡自慰的不雅影片。（圖擷自《華盛頓郵報》）

2016-08-31  15:46

〔即時新聞／綜合報導〕社群網站「臉書」（Facebook）26日宣布，為了提供更好的新聞服務，他們炒了人工編輯團隊，只靠電腦算法（algorithm）來選擇新聞作為「熱門話題」（Trending Topics）。結果，電腦所選出的臉書的熱門話題接連出現假新聞和用漢堡自慰的不雅影片。

據《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，臉書裁了人工編輯不久，就被認為是「一場災難」，電腦演算先是推了一則福斯新聞（FOX News）女主播凱莉（Megyn Kelly）因表態支持美國民主黨總統候選人希拉蕊（Hillary Clinton）而被公司解僱的假新聞，事實上凱莉從未表態支持希拉蕊、也沒被公司解雇，這則假新聞是由一個沒什麼名氣的網站「Ending the Fed」所發布，卻被選為「熱門話題」，獲得近20萬個「讚」。

之後，臉書電腦演算又為使用者推薦了在「推特」（Twitter）熱門的「#McChicken」標籤，因為一名男子拿麥香雞漢堡自慰的不雅影片被視為「熱門話題」。

臉書過去的人工編輯會特別選擇一些可靠的新聞媒體報導消息，但只靠電腦運算後，卻變成經常出現一些名不見經傳的消息網站。

廣告
  • 臉書創辦人祖克伯（Mark Zuckerberg）。（圖擷自網路）

    臉書創辦人祖克伯（Mark Zuckerberg）。（圖擷自網路）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 新聞 編輯 臉書
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
旗魚片炒時蔬
日式燉蘿蔔
麵條怎麼煮才美味？
廚房用油4法則
轉寄

標題：臉書炒了人工編輯 靠電腦選新聞結果真恐怖...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月31日‧星期三‧丙申年七月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.