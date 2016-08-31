臉書炒了人工編輯 靠電腦選新聞結果真恐怖...
2016-08-31 15:46
臉書炒了人工編輯，啟用電腦算法選新聞，卻選出了假新聞和用漢堡自慰的不雅影片。（圖擷自《華盛頓郵報》）
〔即時新聞／綜合報導〕社群網站「臉書」（Facebook）26日宣布，為了提供更好的新聞服務，他們炒了人工編輯團隊，只靠電腦算法（algorithm）來選擇新聞作為「熱門話題」（Trending Topics）。結果，電腦所選出的臉書的熱門話題接連出現假新聞和用漢堡自慰的不雅影片。
據《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，臉書裁了人工編輯不久，就被認為是「一場災難」，電腦演算先是推了一則福斯新聞（FOX News）女主播凱莉（Megyn Kelly）因表態支持美國民主黨總統候選人希拉蕊（Hillary Clinton）而被公司解僱的假新聞，事實上凱莉從未表態支持希拉蕊、也沒被公司解雇，這則假新聞是由一個沒什麼名氣的網站「Ending the Fed」所發布，卻被選為「熱門話題」，獲得近20萬個「讚」。
之後，臉書電腦演算又為使用者推薦了在「推特」（Twitter）熱門的「#McChicken」標籤，因為一名男子拿麥香雞漢堡自慰的不雅影片被視為「熱門話題」。
臉書過去的人工編輯會特別選擇一些可靠的新聞媒體報導消息，但只靠電腦運算後，卻變成經常出現一些名不見經傳的消息網站。
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